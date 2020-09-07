МиГ-29 сопроводил британский самолет над Баренцевым морем

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07.09.2020, 19:08, Новости дня

Российский истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем британский самолет-разведчик, направлявшийся к российской границе, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Седьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства дежурных сил по ПВО Северного флота над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающиеся к государственной границе РФ воздушная цель», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – добавляется в сообщении.

Полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ британским самолетом-разведчиком не допущено.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что самолеты НАТО постоянно совершают полеты с имитацией нанесения авиаударов по российской территории.

В начале сентября рядом с Крымом пролетели два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерное вооружение. Самолеты подошли к российской границе из воздушного пространства Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина может стать плацдармом для ядерного удара США по России.



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