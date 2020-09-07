 

США обвинили в недопуске властей Сирии к нефтяным месторождениям

07.09.2020, 18:48, Новости дня

Одной из главных проблем восстановления сирийской экономики является недопуск США и курдами законных властей арабской республики к месторождениям нефти.

Борисов отметил, что, будучи страной, которая традиционно имела высокие доходы от экспорта углеводородов и твердых сортов пшеницы, сегодня Сирия вынуждена импортировать эту продукцию, чтобы «обеспечить жизнедеятельность своего населения», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно о прибытии российской делегации во главе с Борисовым в Дамаск.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Приоритетной задачей теперь является восстановление экономики региона.



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