 

Спрос на хетчбэк Lada XRay в РФ рекордно упал

07.09.2020, 18:34, Новости дня

Обновленный отечественный хетчбэк LADA XRay продемонстрировал рекордное падение продаж в прошлом месяце.

В частности, дилеры констатировали, что в августе общее количество сделок не превысило 1445 машин, тогда как ранее подобного результата не фиксировали с момента появления на рынке. Кроме того, даже в статистике АЕБ хетчбэк LADA XRay не попал, так как список включает только 25 самые продаваемых автомобилей на рынке России.

Напомним, еще совсем недавно ежемесячно удавалось продавать около 2,4 тысяч машин модели LADA XRay, тогда как самым удачным оказался апрель 2018 года, когда в течение месяца реализовали свыше 4,3 тысяч машин. Стартовая цена на отечественный хетчбэк стартует от 642 тысяч рублей, а вседорожная модификация оценивается в 792 тысячи рублей.



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