Сотни белорусских демонстрантов сообщают об избиениях в милиции

07.09.2020, 18:38, Новости дня

Сотни белорусских демонстрантов сообщают, что их избивали в полиции, и требуют правосудия. Агентство Reuters побеседовало с несколькими протестующими, которые жалуются на жестокое обращение со стороны правоохранительных органов.

Предприниматель из Минска Артур Хромченко, задержанный в четвертый вечер протестов, заявляет, что его избивали кулаками и полицейскими дубинками, в результате чего он провел несколько дней в больнице с острой головной болью и частичной потерей слуха. Согласно медицинским документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, у него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы на голове и теле. В больнице комментариев не дают.

Хоменко обратился в милицию, где ему рекомендовали пройти медицинское освидетельствование. Пострадавший сделал это, но не получил никакого ответа о возбуждении дела.

Этот случай не уникален. Замглавы правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович рассказал, что с момента начала протестов они выявили 500 случаев пыток в милиции.

В министерстве внутренних дел и следственном комитете Беларуси не отвечают на запросы о комментариях по поводу конкретных жалоб на жестокое обращение.

Официальный представитель СК Беларуси заявил, что ведомство внимательно изучает все обращения, но пока не выявило ни одного случая, который бы требовал возбуждения уголовного дела. По его словам, новые жалобы продолжают поступать. По состоянию на 17 августа, в комитет обратились 700 человек.

1 сентября эксперты ООН по правам человека заявили, что получили сообщения о сотнях случаев пыток, избиений и жестокого обращения с демонстрантами, и призвали власти прекратить любые подобные злоупотребления.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сообщил государственному телевидению в воскресенье, что 30 сотрудников правоохранительных органов госпитализированы с серьезными травмами.

«Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен», – заявил он.

17 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несколько демонстрантов, доставленных в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске, напали на милиционеров. Никаких доказательств своих слов он не представил.

Представитель МВД Ольга Чемоданова сказала, что не может исключить возможность подобных нападений, но подчеркнула, что этот вопрос находится в ведении Следственного комитета. В СК комментариев по этому поводу не дают.

Агентство Reuters побеседовало с 12 белорусами, которые сообщили о жестоком обращении со стороны полиции во время задержания или содержания под стражей. Обзор медицинских карт шести из них показал ряд травм, включая внешние и внутренние гематомы, черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, перелом позвоночника и повреждение колена.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Беларуси незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестных выступлений и призвал официальный Минск к прекращению насилия.