Португалия разместила в Польше военные самолеты

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07.09.2020, 18:15, Новости дня

Португалия разместила четыре истребителя F-16 в Польше в рамках миссии НАТО по усилению присутствия на восточном фланге Альянса. Об этом рассказали в штабе Военно-воздушных сил (ВВС) Португалии 7 сентября. 

“С 4 сентября ВВС [Португалии] участвуют в мероприятиях НАТО “Assurance Measures-2020″ [меры по обеспечению гарантий] на авиабазе Мальборк [город на севере Польши]. Миссия направлена на укрепление восточного фланга Североатлантического Альянса. Отряд состоит из четырех самолетов F-16M и 70 самолетов ВВС”, – говорится в сообщении.

С 2014 года НАТО осуществляет меры по обеспечению гарантий. Эти меры, по информации Альянса, включают использование системы АВАКС (авиационная система предупреждения и контроля) для сохранения целостности воздушного пространства, усиление разведывательной деятельности, наблюдение и разведку вдоль восточных границ, усиление воздушной полиции; помощь странам в совершенствовании Сил специальных операций, использование патрульных самолетов и постоянных военно-морских сил для обеспечения безопасности на море.

Россия в 2014 году сразу после аннексии украинского Крыма начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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