Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

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07.09.2020, 17:48, Новости дня

Выход Алексея Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок», сообщил российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», – сказал Ринк РИА «Новости».

По его словам, «Новичок» разрабатывался для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие и имеет 100-процентную летальность. «Значит это не «Новичок», – заключил Ринк.

Ранее Ринк также заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

5 сентября Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для изучения причин состояния Навального.

На прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.



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