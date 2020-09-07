 

Бренд Nissan выпустил тизер для нового спорткара Z

07.09.2020, 17:25, Новости дня

Японская марка Nissan готовится к скорой презентации новой спортивной модели Z Proto.

Указанный автомобиль получил ретро-стиль, который привлекает широкую аудиторию покупателей на мировом рынке. Официальная премьера состоится в рамках онлайн-трансляции, запланированной на 15 сентября. Производитель указал, что старт продаж новой версии Z Proto состоится практически после сразу дебюта. Под капотом новинки установили 3-литровый турбированный двигатель с мощностью от 300 до 400 л.с. в разных комплектациях.

Модель получила климат-контроль, подогрев сидений, датчики дождя, а также систему предотвращения столкновений. Поступление Z Proto к дилерам состоится уже в начале следующего года. Пока эксперты не берутся прогнозировать стоимость новой модели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Польша решила пропускать в страну белорусов на упрощенной основе

06.07 / Россияне назвали желаемую «посткоронавирусную» зарплату

12.07 / Германия предложила ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку на бундестаг

04.07 / ВАДА нашло нарушения антидопинговых правил у 50 российских спортсменов

27.08 / «Гермес» доказал способность уничтожить любой западный танк одной ракетой

20.08 / МАУ отменила рейсы в 12 городов из-за продления карантина

13.08 / Дегтярев заявил о неоправданно завышенной стоимости рыбы в Хабаровском крае

29.08 / Генерал США сообщил, что Вашингтон скоро нейтрализует космические угрозы, но не уточнил каким образом

07.09 / Чтобы разгрузить центр Киева от автомобилей, на каждом въезде должны быть перехватывающие парковки – Борислав Береза

12.08 / Мишустин поручил найти решение для отстающих по горячему питанию школ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска