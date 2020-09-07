Бренд Nissan выпустил тизер для нового спорткара Z

07.09.2020, 17:25, Новости дня

Японская марка Nissan готовится к скорой презентации новой спортивной модели Z Proto.

Указанный автомобиль получил ретро-стиль, который привлекает широкую аудиторию покупателей на мировом рынке. Официальная премьера состоится в рамках онлайн-трансляции, запланированной на 15 сентября. Производитель указал, что старт продаж новой версии Z Proto состоится практически после сразу дебюта. Под капотом новинки установили 3-литровый турбированный двигатель с мощностью от 300 до 400 л.с. в разных комплектациях.

Модель получила климат-контроль, подогрев сидений, датчики дождя, а также систему предотвращения столкновений. Поступление Z Proto к дилерам состоится уже в начале следующего года. Пока эксперты не берутся прогнозировать стоимость новой модели.