 

В парламенте Германии призвали прекратить экстрадицию Асанжа в США

07.09.2020, 16:25, Новости дня

Заместитель председателя фракции «Левые» в бундестаге Хайке Ханзель призвала Великобританию прекратить процедуры по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

«От имени фракции левых я требую, чтобы правительство Соединенного Королевства прекратило все эти процедуры по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. И я призываю немедленно освободить его из-под стражи», – цитирут RT Ханзель.

Также депутат потребовала прекратить «продолжающееся психологическое давление» на Ассанжа и предоставить ему немедленный доступ к медицинской помощи от независимых врачей в условиях стационара.

Кроме того, Ханзель призвала немецкое правительство предложить Ассанжу политическое убежище в Германии или на территории ЕС.

«Наконец, я спрашиваю свое правительство: если немецкие власти могут привезти русского Алексея Навального в «Шарите» в Берлине, почему они не предлагают то же самое Джулиану Ассанжу, который серьезно болен?» – добавила она.

В апреле британский суд перенес с мая на более поздний срок дату слушаний по вопросу об экстрадиции Ассанжа.

Напомним, в мае прошлого года минюст США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, «связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации». Адвокат Ассанжа Барри Поллак сообщил об угрозе преследования независимых журналистов в США, Комитет защиты журналистов признал дело угрозой для СМИ в США.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».



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