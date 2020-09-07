Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

07.09.2020, 15:40, Новости дня

Российского дипломата Александра Боцан-Харченко приглашали в министерство иностранных дел Сербии для устного разъяснения ситуации с постом пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США.Об этом пишет “РИА-Новости”.

Захарова оказалась в центре скандала после того, как в своем Facebook прокомментировала фотографию встречи президента США Дональда Трампа с Вучичем сравнением сербского политика с героиней фильма “Основной инстинкт”.

Фотографию сидящего перед Трампом Вучича Захарова сопроводила кадром из фильма, где героиня сидит “нога на ногу”, подписав, что именно так нужно было сидеть в данной ситуации.

На сравнение Захаровой отреагировал сам Вучич. В интервью сербскому радио Pink он заявил о проявленных спикером МИД РФ “примитивизме и пошлости”, а также о ее работодателях. Президент Сербии отметил, что не будет отвечать. Он подчеркнул, что его страна – единственная, которая не ввела антироссийские санкции, и единственная, которая проводит военные учения с РФ.