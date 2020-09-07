Мурашко напомнил, что пандемия коронавируса продолжается
07.09.2020, 15:08, Новости дня
Эпидемия новой коронавирусной инфекции не закончилась, напомнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано», – передает ТАСС слова Мурашко.
Также он рассказал о начале вакцинации добровольцев на пострегистрационной стадии исследований.
«На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы», – сказал министр здравоохранения.
За минувшие сутки в РФ выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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