 

Мурашко напомнил, что пандемия коронавируса продолжается

07.09.2020, 15:08, Новости дня

Эпидемия новой коронавирусной инфекции не закончилась, напомнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано», – передает ТАСС слова Мурашко.

Также он рассказал о начале вакцинации добровольцев на пострегистрационной стадии исследований.

«На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы», – сказал министр здравоохранения.

За минувшие сутки в РФ выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



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