Ученые получили изображение темной материи при помощи компьютерной симуляции

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07.09.2020, 14:50, Новости дня

Исследователи из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики провели эксперимент с использованием компьютерной симуляции. В результате им удалось получить изображение темной материи, сообщают СМИ.

По словам ученых, они все еще не уверены, что загадочная темная материя выглядит именно так, как показал компьютер. Но она может так выглядеть, утверждают они.

Напомним, что согласно современным теориям, темная материя может заполнять космические пустоты и составлять до 85% массы Вселенной. Однако до сих пор астрофизика еще не может полностью объяснить природу темной материи. Даже сам факт ее существования пока еще до конца не доказан. Поэтому каждый эксперимент, позволяющий получить в этой области хотя бы какие-то данные, считается большим шагом вперед.



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