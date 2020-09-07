 

В ЕП заявили о смене самоидентификации белорусов

07.09.2020, 14:48, Новости дня

У жителей Белоруссии сменилась культурная самоидентификация, и теперь они считают себя европейцам, сообщил глава Комиссии Европарламента (ЕП) по связям с Белоруссией Роберт Бедронь на слушаниях в подкомитете ЕП по правам человека.

«Протесты, которые мы видим в Белоруссии, – речь там идет не только о государственных изменениях, но и о глубоких культурных изменениях, пересмотре самоидентификации белорусского народа. Белорусы все больше считают себя европейцами», – передает его слова ТАСС.

Бедронь призвал ввести «пропорциональные санкции против руководства Белоруссии», пересмотреть политику ЕС в отношении республики, в том числе перестроить порядок финансирования страны в рамках программ Восточного партнерства. Он отметил, что «сейчас финансирование, которое поступает со стороны ЕС, используется нецелевым путем руководством Белоруссии».

В слушаниях по видеосвязи приняли участие четверо активистов и общественных деятелей из Белоруссии во главе с Алесем Беляцким. Они рассказали в подробностях свое видение «полицейского насилия и пыток протестующих в Белоруссии» за последний месяц, а также попросили ЕП оказать максимальное давление на белорусские власти. Кроме того, они попросили Европарламент о политической и финансовой поддержке и призвали ЕС политически признать Координационный совет белорусской оппозиции.

Напомним, Евросоюз планирует к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны.

Евросоюз решил не включать Лукашенко в санкционный список. Сообщалось, что этому помешала позиция Германии, Франции и Италии.

До этого Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии, и предупредил о готовности ввести санкции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Депутата КПРФ пристыдили за безразличие к избирателям

17.07 / В Кремле обратили внимание на идею переноса «Бессмертного полка»

25.07 / Зеленский: Украина должна быть в числе стран, которые первыми смогут купить вакцину от COVID-19

10.07 / Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

23.08 / Sky News – глава ВОЗ выразил надежду на то, что через два года пандемия уже завершится

31.07 / Украина заявила о ведении совместной с Белоруссией операции на границе

03.08 / Мишустин снизил первый взнос по льготной ипотеке до 15 процентов

08.07 / Турция продолжит производство деталей для истребителей F-35 до 2022 года

08.07 / В Киеве задержали «куратора ДНР по линии ГРУ»

08.07 / Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска