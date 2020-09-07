Эксперты видят в противостоянии Индии и Китая риск непреднамеренной войны

07.09.2020, 14:45, Новости дня

ШРИНАГАР, ИНДИЯ – Учитывая, что многомесячное военное противостояние между Индией и Китаем в районе их спорной границы в горах затягивается, эксперты предупреждают, что эти ядерные державы, которые уже втянулись в самое кровавое столкновение за последние десятилетия, могут непреднамеренно оказаться в состоянии войны.

На протяжении 45 лет несколько соглашений, как официальных, так и неписаных, поддерживали непростое перемирие вдоль границы на восточной окраине гималайского региона Кашмир. Но из-за некоторых шагов и столкновений в последние месяцы ситуация стала непредсказуемой, повысив вероятность того, что просчет одной стороны может иметь серьезные последствия, которые вызовут резонанс за пределами этого пустынного региона.

«Ситуация на месте очень опасная и может выйти из-под контроля», – заявил генерал-лейтенант Д. С. Худа, возглавлявший Северное командование Индии в 2014-2016 годах.

«Многое будет зависеть от того, смогут ли стороны контролировать нестабильную ситуацию и не допустить ее распространения на другие районы», – добавил он.

Два азиатских гиганта провели несколько раундов переговоров, в основном с участием военных командиров, но безуспешно. Свидетельством того, что переговоры перешли в политическую плоскость, стала встреча их министров обороны в Москве в пятницу, на которой они пытались найти выход из тупика. Это был первый прямой контакт высокого уровня после начала противостояния в районе Ладахк четыре месяца назад.

На прошлой неделе две самые населенные страны мира, имеющие общую границу протяженностью в тысячи километров, обвинили друг друга в новых провокациях, в том числе в переходах солдат на территорию другой страны.

Индия заявила, что ее солдаты дважды пресекли «провокационные» передвижения китайских военных. В свою очередь министерство обороны Китая обвинило индийских военных в пересечении установленных линий контроля и провокациях на границе.

Напряженность возникла в начале мая в результате драки между индийскими и китайскими солдатами. Ситуация резко обострилась в июне, когда в ходе нового столкновения в ход пошли дубинки и камни. В результате 20 индийских солдат погибли, десятки других получили травмы. Сообщений о жертвах со стороны Китая не было.

Объектом противостояния являются спорные участки местности в районе, который может похвастаться самой высокой взлетно-посадочной полосой в мире и ледником, питающим одну из самых крупнейших ирригационных систем мира.

Худа заявил, что он не считает, что одна из сторон стремится к полномасштабной войне, но «настоящей бедой» являются нарушения действующих соглашений и протоколов.

Профессор международных отношений Пекинского университета Ван Лянь заявил, что открытая война маловероятна, потому что стороны проявляли сдержанность в ходе недавних столкновений. При этом он также отметил, что власти в Дели находятся под давлением внутренних антикитайских настроений, и их ободряют жесткие американские меры в отношении Пекина.

«Не думаю, что Индия зайдет настолько далеко, чтобы обострить военный конфликт до еще больших масштабов, но полагаю, что обе стороны делают определенные приготовления», – сказал Ван Лянь.

Индия и Китай имеют общую недемаркированную границу протяженностью 3500 километров, известную как Линия фактического контроля, которая простирается от Ладакха на севере до индийского штата Сикким.

В 1962 году между двумя странами вспыхнула пограничная война, которая также перекинулась на Ладакх и закончилась хрупким перемирием. С тех пор военные обеих стран патрулировали и охраняли нечеткий пограничный район в соответствии с двусторонними протоколами, включающими запрет на применение огнестрельного оружия друг против друга.

Однако военный аналитик Рахул Беди заявил, что Индия изменила правила боевых действий на границе после смертельного столкновения в июне. По его словам, местные командиры получили «свободу инициировать адекватные и соразмерные ответные меры на любые враждебные действия» китайских войск.

Представители стратегического сообщества Индии, включая военных аналитиков и отставных генералов, говорят, что китайская армия открывает новые фронты, усиливая недоверие и откладывая разведение войск до наступления зимы, когда температуры в этом регионе могут упасть до –50 градусов по Цельсию. По их словам, расходы на зимнее развертывание будут затратными для индийской экономики, которая и без того ослабла из-за пандемии коронавируса.

Другим вопросом, вызывающим озабоченность у индийских военных, является давний территориальный спор вокруг Кашмира с Пакистаном – ключевым союзником Китая. Разработчики индийской военной политики говорят, что если между Индией и Китаем вспыхнет полномасштабный конфликт, Исламабад может оказать поддержку Пекину, создав еще более опасную ситуацию для Дели.

Кашмир поделен между Индией и Пакистаном. Его восточная окраина, холодный высокогорный пустынный район Ладакх, с одной стороны граничит с Китаем, а с другой – с Пакистаном. Это единственное место в мире, где сходятся границы сразу трех ядерных держав. Большинство мусульман Кашмира с индийской стороны поддерживают вооруженное движение, требующее объединения территории или под управлением Пакистана, или в качестве независимого государства.

Генерал Бипин Рават, начальник штаба обороны Индии, на прошлой неделе предостерег Пакистан от использования кризиса с Китаем.

«Пакистан может воспользоваться любой угрозой вдоль северных границ и создать проблемы для нас», – сказал Рават, предупредив, что Исламабад «может понести большие потери, если попытается совершить какую-то авантюру».

Индия в одностороннем порядке объявила Ладакх федеральной территорией и отделила его от Кашмира в августе 2019 года, положив конец его полуавтономному статусу, что обострило и без того натянутые отношения между Дели и Пекином. Китай был в числе стран, решительно осудивших этот шаг, поднимая этот вопрос на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН.

По мнению некоторых индийских и китайских стратегических экспертов, действия Индии обострили существующую напряженность в отношениях с Китаем, что привело к июньскому столкновению на границе.

«Мы вступаем в очень сложную фазу, – заявил военный аналитик и эксперт по Китаю Правин Сони. – Разведение войск имеет критическое значение, чтобы избежать войны, которой не хотят обе страны. Но если война начнется, Пакистан ввяжется в нее, и кашмирцы тоже. Это будет конфликт на три фронта».