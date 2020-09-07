ОПЗЖ и депутат Левченко сорвали “нарезку” округов на выборах в Киеве – Комитет избирателей Украины

07.09.2020, 14:25, Новости дня

Киевская городская территориальная избирательная комиссия не успела в установленный законом срок – до 6 сентября – сформировать округа в городе. Об этом 7 сентября в своем Facebook сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

“Заседание комиссии было искусственно затянуто, и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября. Заседание комиссии затягивалось до позднего вечера последнего определенного законом дня. Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему “помогли” Валерий Крамаренко из “Голоса” и бывший свободовец Юрий Левченко. ТИК продолжит заседание сегодня в 12.00. Однако права “нарезать” округа она уже не имеет”, – объяснил глава КИУ.

Он добавил, что по Избирательному кодексу сформировать округа нужно было не позднее, чем на второй день избирательного процесса, который стартовал 5 сентября, с соблюдением принципа неразрывности границ (связности территорий).

ОПЗЖ та депутат Левченко зірвали «нарізку» округів на виборах у КиєвіКиївська міська територіальна комісія не встигла… Posted by Олексій Кошель on Pühapäev, 6. September 2020

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.