Шоптенко о браке с Дикусаром: У нас была крутая свадьба. После этого у меня больше не было свадьбы

07.09.2020, 14:25, Новости дня

Украинский хореограф Алена Шоптенко призналась, что свадебная церемония с экс-супругом, танцором Дмитрием Дикусаром была единственной в ее биографии. Об этом она рассказала в интервью ведущей “Світського життя” Кате Осадчей.

“У нас действительно была крутая свадьба. После этого у меня больше не было свадьбы. Это очень приятная часть нашей жизни. Мне кажется, что круто, что мы смогли ее перенести в нашу теперешнюю жизнь”, – заявила Шоптенко.

Она подчеркнула, что их пару можно считать примером того, как можно строить отношения после развода.

“Я благодарна Дмитрию за тот опыт, который получила”, – рассказала танцовщица.

Она призналась, что было время, когда вопросы о разводе были для нее болезненными.

Дикусар и Шоптенко прожили в браке с 2013-го по 2016-й год.

В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за совладельца библиотеки Botan Алексея Иванова. Шоптенко рассказывала, что они со вторым мужем после регистрации брака отправились есть бургеры. Летом 2018 года у пары родился сын Иван.