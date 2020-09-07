В Киеве избили и ограбили Dzidzio

07.09.2020, 14:25, Новости дня

На украинском музыканта Михаила Фому, более известного как Dzidzio, в Киеве напали неизвестные. Об этом сообщает телеканал “1+1”.

Инцидент произошел 6 сентября вечером в центре Киева, в Шевченковском районе на улице Стрелецкой. Злоумышленники напали на артиста неподалеку от его офиса. Известно, что Фоме брызнули в глаза из газового баллончика, после чего ударили и ограбили.

В пресс-служба артиста журналистам объяснили, что пока комментировать инцидент не могут, аргументируя тем, что это в “интересах следствия”.

“Обозреватель”, ссылаясь на полицию Киева, по факту инцидента открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году. Настоящее имя музыканта – Михаил Хома. Артист известен не только как музыкант, но и как актер. 24 августа президент Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного артиста Украины.