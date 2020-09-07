В Германии назвали фиктивной запись переговоров Берлина и Варшавы

07.09.2020, 14:08, Новости дня

Правительство Германии считает фиктивной опубликованную Белоруссией запись разговора якобы между Берлином и Варшавой по ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы уже комментировали утверждения (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, это неправда. (…) Это фиктивный разговор», – передает слова Зайберта РИА «Новости».

Он добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пока не говорила с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с Навальным.

По словам Зайберта, для подготовки ответа ФРГ и партнеров Берлина на «отравление» Навального потребуется время.

«Не надо рассчитывать (на ответ) в течение трех-четырех дней, это займет больше времени… пока мы с нашими партерами согласуем, как мы отреагируем на российские заявления», – сказал представитель кабмина ФРГ.

Между тем, на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер ушел от прямого ответа на вопрос о предоставлении информации по ситуации с российским блогером только партнерам в ЕС и НАТО, а не России.

«Правительство ФРГ видело необходимость в том, чтобы проинформировать российского посла в ФРГ, а затем общественность и партнеров в ЕС и НАТО (по делу Навального). Как вы говорите, это российский гражданин, это случай, который произошел в России, и где он получал помощь в течение двух дней после отравления», – сказал Бургер.

Ранее министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Навального.

Напомним, Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о «перехвате разговора» Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.