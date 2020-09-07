 

Кремль обещал проверить данные о владельцах «золотых паспортов» Кипра

07.09.2020, 13:48, Новости дня

Публикация кипрской газеты, назвавшей имена якобы владельцев «золотых паспортов» из России, нуждается в проверке данных, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Далеко не все должности в государственных корпорациях подпадают под ограничения, например, те ограничения, которые действуют по закону о государственной службе», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего юридический аспект публикации.

«Если я правильно понял, речь все-таки идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации кипрской газеты, конечно же, эту информацию перед тем, как что-то говорить, нужно все-таки проверять», – отметил Песков.

«Это же газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», – отметил он. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в РФ «есть специальное подразделение, которое занимается проверкой соблюдения соответствующих ограничений, которые вменяются законом».

«Это дело этих подразделений», – указал Песков.

Напомним, в воскресенье кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов», которые получили гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы.



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