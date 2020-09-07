 

«Роскосмос» предлагает сжигать мусор в плазмотронах

07.09.2020, 13:32, Новости дня

«Роскосмос» решил внести свой вклад в очистку окружающей среды. Бытовой мусор, который труднее всего перерабатывать, специалисты высокотехнологической отрасли предлагают сжигать в плазмотронах.

Технологию разрабатывают в Центре имени Келдыша. Как сообщил гендиректор Владимир Кошлаков, сейчас ведутся переговоры с представителями властей города Нижний Новгород о тестовом внедрении инновации.

Плазмотроны предназначены для тестирования ракетных двигателей. Внутри создается высокая температура – до пяти тысяч градусов по Цельсию. Быстро и практически на 100% внутри такого агрегата сгорит все что угодно. При этом выбросы в атмосферу таких особо вредных веществ, как угарный газ, будут минимальными.



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