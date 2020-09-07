 

Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни

07.09.2020, 13:05, Новости дня

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию готовится и состоится в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечает “Интерфакс”.

Вместе с тем он отрицает, что визит белорусского президента назначен на 13 сентября. Также Песков подчеркнул, что подготовка визита Лукашенко находится “в активной стадии”. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

29 августа президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и заявил, что признает его легитимность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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