Джокович снят с турнира US Open за то, что попал мячом в судью

07.09.2020, 12:11, Новости дня

Сербский теннисист Новак Джокович был снят с турнира US Open после того, как, будучи в раздражении, случайно попал мячом в судью-женщину.

Первая ракетка мира, Джокович принес извинения за то, что ударил по мячу от недовольства проигрышем в своей подаче в первом сете матча с испанским теннисистом Пабло Каррено Бустой, посеянным под 20-м номером, после чего счет составил 6:5 в пользу испанца.

Матч проходил на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке.

Джокович, похоже, смотрел в другую сторону, когда вытащил мяч из кармана и ударил по нему в сторону судьи, попав ей в шею. Судья закричала, начала задыхаться и упала на землю. Джокович бросился к ней на помощь и положил руку ей на спину, когда она с трудом дышала. Через несколько минут она поднялась и ушла с корта.

Джокович около десяти минут разбирал ситуацию с рефери турнира Зореном Фримелем, пытаясь объясниться. После этого судья на вышке объявил Каррено Бусту техническим победителем матча. Джокович пожал руку сопернику перед тем, как уйти с корта, но не пожал руку судье, вынесшему решение.

Он направился прямо к своей машине и покинул стадион, не поговорив с журналистами.

Позднее 33-летний Джокович принес извинения через Instagram, заявив, что ему «очень жаль». «Вся эта ситуация серьезно опечалила и опустошила меня», – написал он, добавив, что с женщиной все в порядке. «Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это было непреднамеренно. И очень неправильно», – написал он.

Он также извинился перед организаторами турнира за свое поведение, но не отметил, считает ли он правильным их решение засчитать ему техническое поражение.

Ассоциация тенниса США заявила, что Джоковичу засчитали поражение за нарушение правил турнира, которые запрещают «намеренные опасные или безрассудные удары по мячу на корте, или небрежные удары по мячу без учета последствий».

Ассоциация отметила, что Джокович потеряет все рейтинговые очки и призовые деньги.

По словам рефери Фримеля, Джокович в разговоре с ним настаивал, что ему нельзя засчитывать техническое поражение, поскольку его действия были непреднамеренными. Фримель сказал, что он согласился с отсутствием злого умысла, но подчеркнул, что это был явный случай «гневного и безрассудного» удара по мячу.

«Ей явно было больно. Другого выхода не было», – сказал он журналистам.

Сербская звезда тенниса – один из немногих спортсменов, которые были дисквалифицированы с турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде, с тех пор как Джон Макинрой был исключен из участников Открытого чемпионата Австралии в 1990 году.

По итогам соревнований в Национальном теннистом центре США имени Билли Джин Кинг Джокович надеялся получить 18-й титул Большого шлема. Он хотел сократить отставание от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (оба не принимают участие в турнире) в гонке за абсолютный рекорд в турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Джокович является обладателем 17 титулов, в то время как у Надаля их 19, а у Федерера – 20.

Каррено Буста заявил, что не видел инцидента.

«Я отдыхал в перерыве и находился со своим тренером, – сказал он в беседе с журналистами. – Когда я услышал, что линейный судья лежит на земле, я был в шоке. Никогда не ожидал, что в матче с Новаком случится такое». «Мне кажется, что это было невезение», – добавил он.

Бывшие теннисисты были шокированы дисквалификацией, но заявили, что решение было правильным.

«Правильный звоночек!» – написала в Твиттере бывшая первая ракетка мира среди женщин Трэйси Остин.

Четырехкратная победительница US Open Мартина Навратилова заявила, что у организаторов «не было иного выбора», кроме как засчитать поражение Джоковичу.

Бывшая британская первая ракетка Грег Руседски назвал дисквалификацию «невероятной», но также отметил, что это было «правильное решение».

Представитель Ассоциации тенниса США сообщил, что линейному судье была оказана медицинская помощь, и с ней «все в порядке».

Джокович был явным фаворитом соревнований и мог «взять» четвертый титул US Open. Его дисквалификация спутала все карты в мужском разряде, и это может означать, что победителем турнира Большого шлема в следующее воскресенье станет человек, для которого этот титул будет первым.