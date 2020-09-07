В центре Минска неизвестными похищена Мария Колесникова

07.09.2020, 12:11, Новости дня

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова утром 7 сентября была похищена неизвестными людьми в центре Минска. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на очевидца случившегося.

По словам видевшей похищение читательницы Tut.by, Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Её телефон не отвечает. Комментариев властей пока нет.

Колесникова – представитель штаба арестованного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико – получила известность во время предвыборной кампании как участница выступавшего на митингах «Женского трио» – вместе с супругой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Она последняя участница «трио», которая оставалась в Белоруссии и была на свободе. Колесникова вошла в президиум созданного недавно оппозиционного Координационного совета. Накануне она принимала участие в очередном массовом марше протеста в Минске.

Марш накануне вновь собрал десятки тысяч участников. По данным правозащитников около 200 человек были задержаны, причём часть задержаний осуществляли люди в штатском с дубинками. Очевидцам они напомнили так называемых «титушек», которых использовали власти против участников украинского майдана.

Ранее под давлением белорусских властей из страны уехали Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова.

Акции протеста против президента Александра Лукашенко в Белоруссии продолжаются почти месяц. Многие участники были задержаны, подвергались пыткам и унижениям.

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