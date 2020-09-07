Кобзев рассказал о планах дорожного строительства в Иркутской области

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07.09.2020, 12:08, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках предвыборной кампании сделал ряд заявлений относительно ремонта и строительства дорог в регионе в ближайшие годы, а также на счет масштабной реконструкции мостов и путепроводов.

По словам Кобзева, в 2020 году планируется строительство и ремонт 322 километров дорог. Однако для Иркутской области – «это капля в море», поскольку общая протяженность дорог в регионе составляет 31 тыс. километров, сообщил врио губернатора газете ВЗГЛЯД. 

Чтобы улучшить ситуацию с ремонтом дорог, Кобзев предлагает за четыре года удвоить объемы ремонта и привести к нормативному состоянию 50% областных дорог. 

Врио губернатора отметил, что для этого планируется привлекать из федерального бюджета вдвое больше средств – с нынешних полутора до трех или четырех млрд рублей ежегодно. 

Также Кобзев отдельно отметил ситуацию с мостами и путепроводами. По его словам, в настоящее время 340 автомобильных мостов находятся в аварийном состоянии, многие путепроводы нуждаются в увеличении пропускной способности. 

Для решения этой проблемы на 2021 год запланирована масштабная реконструкция мостов и путепроводов по всей Иркутской области, сказал врио губернатора. 

Также Кобзев подчеркнул, что его задача – привлечь как можно больше денег из Москвы в Иркутскую область. Он добавил, что на прошлой неделе регион получил дополнительные полмиллиарда рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». 

Благодаря этому 33,5 километров дорог в Усольском районе, Усолье-Сибирском, в Ангарском и Заларинском районах сверхплана будут приведены в нормативное состояние, подчеркнул врио главы регоина. 

Ранее Кобзев объявил 2021 год в Иркутской области годом Байкала. 



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