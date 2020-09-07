 

“Как две капли воды”. Джамала показала старшую сестру

07.09.2020, 11:50, Новости дня

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram разместила подборку снимков со своей сестрой Эвелиной.

“Спасибо родителям, что у меня есть сестра! Величайший дар!!! Самая лучшая! С днем рождения”, – написала Джамала 5 сентября. 

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Дякую батькам, що в мене є сестра! Найбільший дар!!! Найкраща! * З днем народження, @evelinayucel * Люблю!

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 5 Сен 2020 в 5:29 PDT

“Как две капли воды”, – отметил подписчик urazik3.

Сестра Джамалы Эвелина вышла замуж за гражданина Турции и переехала жить на родину мужа.

Джамала (Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизской ССР, СССР). Ее детство прошло в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой. 

Сестре Джамалы, Эвелине, 5 сентября исполнилось 40 лет.

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе “Евровидение 2016”, который проходил в Швеции. Она исполняла песню “1944”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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