 

В Подмосковье задержали подозреваемых в хищении 2 млн масок и 600 градусников

07.09.2020, 11:48, Новости дня

Полиция задержала четверых подозреваемых в хищении 2 млн медицинских масок и 600 электронных термометров в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД РФ по Московской области совместно с коллегами из Одинцовского городского округа при участии Росгвардии задержаны четверо мужчин, подозреваемых в разбойном нападении», – передает ТАСС слова Волк.

Вечером мужчины ворвались на склад на Железнодорожной улице в Одинцове, связали охранников и, угрожая работникам предприятия пистолетами, похитили около двух млн медицинских масок и 600 электронных термометров.

Также мужчины забрали деньги потерпевших, мобильные телефоны и дорогостоящие брендовые наручные часы, инкрустированные бриллиантами. Все похищенное имущество нападавшие погрузили в фургон и скрылись.

«Общая сумма материального ущерба превысила 64 млн рублей», – добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемые были задержаны в Москве, один из них ранее судим. Все фигуранты арестованы.



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