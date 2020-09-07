Немецкая клиника Charite заявила об отсутствии новой информации о состоянии Навального

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07.09.2020, 9:08, Новости дня

Новой информации относительно состояния блогера Алексея Навального нет, в ближайшее время пресс-конференции по этой теме не запланированы, заявили в пресс-службе берлинской клиники Charite.

«У нас нет новой информации по данному вопросу, в ближайшие два дня точно не запланировано никаких пресс-конференций на эту тему», – заявили РИА «Новости» в организации. 

В пресс-службе клиники добавили, что отчеты лечащих врачей Навального регулярно публикуются клиникой в виде письменных пресс-релизов.

При этом представитель клиники отказалась ответить на вопрос, изменились ли условия работы в Charite в связи с озвученной в Германии версией, что Навальный якобы отравлен веществом из группы «Новичок».

Минюст Германии еще 27 августа получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии федеральных вооруженных сил заявили, что якобы обнаруженный в крови Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей РФ к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера.



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