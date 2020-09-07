Мишустин заявил, что останется наставником конкурса «Лидеры России»

07.09.2020, 10:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин намерен продолжать наставническую работу в рамках конкурса «Лидеры России», он также попросит быть наставниками министров и вице-премьеров. Об этом Мишустин сообщил во время выступления на заключительном дне суперфинала конкурса.

«Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто пришел работать сегодня в кабинет министров – я совершенно искренне это говорю – получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям. В итоге правительство – это тоже тот самый социальный лифт, который помогает повысить эффективность государственного аппарата, государственного управления», – передает ТАСС слова Мишустина.

«Поэтому, несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса «Лидеры России» как наставник и попрошу об этом вице- премьеров, министров», – добавил премьер.

Отвечая на вопросы участников суперфинала конкурса «Лидеры России», Мишустин признался, что считает своим наставником президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня для меня наставник – президент России, говорю абсолютно искренне», – сказал глава правительства. По мнению Мишустина, самыми первыми наставниками людей выступают их родители. Он добавил, что институт наставничества зарождается в тесной связи с корнями.

«Но для меня наставниками потом стали в школе мои учителя. Ушедшая, к сожалению уже, Лидия Никановна Бошаренкова – это учительница математики первая, которая мне привила любовь к этому предмету, Лариса Анатольевна Барышева, дай бог ей здоровья – это учительница литературы», – поделился премьер.

Он добавил, что впоследствии на каждом этапе жизни – и личном, и рабочем – у него были свои наставника. По словам Мишустина, наставничество – это тонкий инструмент, основанный на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать. Такой учитель, по его мнению, это человек, с которым есть возможность посоветоваться 24 часа в сутки. «Может быть, можно не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом, и точно вас поддержит, поэтому для меня наставничество – это близкие мне люди, которые окружают меня как в профессии, так и в личной жизни», – заключил Мишустин.

Он добавил, что конкурс управленцев «Лидеры России» стал одной из важнейших в стране кадровых программ.

«Необходимо сказать, как много над конкурсом работают первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Благодаря их личной вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для нашего государства кадровых программ», – сказал Мишустин, выступая перед участниками суперфинала проекта.

Он добавил, что в этом году в конкурсе появились три специализации: «Финансы и технологии», «Здравоохранение», «Наука». «Это хороший тренд, надо и дальше фокусироваться на важных для страны направлениях развития», – подчеркнул Мишустин. По его словам, конкурс «Лидеры России» не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но точно гарантирует признание компетентности».

Мишустин напомнил, что среди участников суперфинала «есть те, кто принял участие в движении волонтеров «Мы вместе» и помогал людям в период острой фазы распространения коронавируса».

Напомним, в воскресенье финалисты конкурса «Лидеры России» получили возможность задать вопрос Мишустину.