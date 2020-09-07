 

Экстренным службам ЕАО передали десятки единиц техники

07.09.2020, 10:08, Новости дня

Торжественная церемония передачи ключей от автомобилей прошла на площади имени Ленина в Биробиджане. Ключи от транспорта передал временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как информирует официальный сайт ЕАО, автобусы, автомобили экстренных служб и коммунальная техника – на площади выставили 49 транспортных единиц. Столько же собралось и водителей – им предстоит освоить работу на современных образцах.

Автопарк станции скорой медицинской помощи пополнится 15 единицами. Это позволит оперативно оказывать помощь людям.

Наводить порядок в Биробиджане будут при помощи новых уборочных коммунальных машин. Три автомобиля «УАЗ Патриот» для оказания государственных услуг в тех населённых пунктах, где нет стационарных офисов, получил областной многофункциональный центр. Два автобуса для перевозки детей получил детский дом № 2. В пожарных частях теперь новые автоцистерны.

Вырос и парк пассажирского автотранспорта. Новые автобусы отправятся в муниципальные образования области. Шесть машин будут осуществлять перевозки в Ленинском, три – в Облученском, шесть – в Октябрьском и четыре в Смидовичском районе. Ещё три останутся в Биробиджане.

Средства на автотранспорт выделены в рамках Плана развития центров экономического роста и иных социальных программ, реализуемых при содействии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Эта передача техники – не последняя в этом году. В конце октября – начале ноября в регион прибудет еще более 50 единиц. Мы значительно обновим автопарк и сможем повысить качество оказываемых услуг», – подчеркнул Гольдштейн.



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