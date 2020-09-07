 

Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с мотором на 2,0 литра

07.09.2020, 9:38, Новости дня

Немецкая компания Mercedes-Benz начала продажи недорогой комплектации роскошного внедорожника G-Class G 350.

Известно, что инженеры предусмотрели здесь под капотом 2-литровый двигатель с турбиной на 258 л.с. мощности. Указывается, что новинка получила 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Цель выпуска более бюджетного исполнения внедорожника заключается в том, чтобы вывести его и категории транспорта, облагаемого налогом на роскошь.

Вместе с тем при текущих характеристиках разгон до 100 км в час достигается за 8 секунд. Новая версия G 350 оценивается немецким брендом в 15,7 миллиона рублей, тогда как прежняя базовая комплектация автомобиля продавалась уже за 17,9 миллионов рублей. Более точные параметры и опции внедорожника пока засекречены.



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