Jeep представил возрожденный внедорожник Grand Wagoneer

07.09.2020, 9:38, Новости дня

Американский автомобильный гигант Jeep сообщил о планах выпустить в 2021 году новый удлиненный внедорожник Grand Wagoneer.

Вместе с тем продажи серийной модификации кроссовера стартуют годом позже. Эксперты уже оценивают в качестве ближайшего конкурента модель Cadillac Escalade. Кроме того, новинка уже предложена в формате концепта, который можно детально рассмотреть на изображении. Кроме того, ожидать серьезных изменений в данной модели от концепта не придется.

Некоторые эксперты предполагают, что Grand Wagoneer окончательно рассекретят уже к лету 2021 года, когда и будут известны параметры производительности. Внедорожник получит новые силовые агрегаты, а также модификацию гибридной установкой.