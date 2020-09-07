Премьер Великобритании пригрозил выходом из торговых переговоров с ЕС

07.09.2020, 9:35, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с жестким заявлением накануне решающего раунда переговоров с Евросоюзом об урегулировании торговых отношений после «Брексита». По его словам, Лондон может выйти из переговоров в ближайшие недели, и выход без достижения соглашения может быть «хорошим исходом для Соединенного Королевства».

По словам Джонсона, в ситуации, когда переговоры зашли в тупик, достижение соглашения возможно только в том случае, если переговорщики из ЕС будут готовы «переосмыслить свои нынешние позиции».

В свою очередь, ЕС обвиняет Великобритании в неспособности вести серьезные переговоры.

Великобритания покинула Евросоюз 31 января, через три с половиной года после того, как чуть больше половины избирателей страны проголосовали за выход из блока, членом которого она была более 40 лет. За политическим выходом последует экономический разрыв, когда 31 декабря закончится 11-месячный переходный период, и Великобритания выйдет из единого рынка и таможенного союза ЕС.

Без достижения соглашения новый год принесет пошлины и установит другие экономические барьеры между Великобританией и блоком, который является ее крупнейшим торговым партнером. Джонсон заявил, что его страна будет «в высшей степени процветать», даже если у нее будет «торговый договор с ЕС, как у Австралии» – так британское правительство описывает «Брексит» без достижения соглашения.

Глава британской делегации на переговорах Дэвид Фрост и его коллега Мишель Барнье встретятся в Лондоне во вторник для восьмого раунда переговоров.

Главными камнями преткновения являются вопросы о доступе европейских судов к рыбопромысловым районам Великобритании и государственной помощи промышленности. ЕС полон решимости обеспечить «равные условия» для конкуренции, чтобы британские компании не могли подрывать экологические стандарты и требования к условиям труда в ЕС, или перекачивать государственные деньги в британскую промышленность.

Великобритания обвиняет ЕС в том, что он выдвигает требования, не предъявлявшиеся другим странам, с которыми Евросоюз заключил соглашения о свободной торговле – например, Канаде.

Фрост заявил газете Mail on Sunday, что Великобритания «не намерена идти на компромисс по фундаментальному принципу сохранения контроля над собственными законами».

«Мы не будем принимать положения о равных условиях, которые будут вынуждать нас все делать так, как делается в ЕС», – сказал он.

ЕС заявил, что соглашение должно быть заключено до ноября, чтобы дать время для парламентского одобрения и юридической проверки до истечения переходного периода.

Джонсон говорит о еще более сжатых сроках. По его словам, соглашение должно быть достигнуто до саммита ЕС, намеченного на 15 октября.

«Если мы не сможем договориться к этому сроку, то я не вижу возможности заключения соглашения о свободной торговле, обе стороны должны принять это и двигаться дальше», – сказал он.

На прошлой неделе Барнье выразил «обеспокоенность и разочарование» отсутствием прогресса. По его словам, подход Великобритании не является конструктивным.

Британские транспортные компании предупредили, что отсутствие соглашения может привести к заторам в портах, а поставки ключевых товаров в Великобританию могут быть «серьезно нарушены» с 1 января.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в воскресенье, что переговоры «идут не очень хорошо», и осудил попытки Великобритании вбить клин между странами ЕС по таким вопросам, как рыболовство. Ле Дриан заявил, что 27 членов ЕС сохраняют единство.

«Мы предпочли бы заключить соглашение, но на основе нашего мандата, – заявил он радиостанции France Inter. Возможности для действий есть, но необходимо рассматривать пакет в целом, включая пакет по рыболовству, чтобы избежать ситуации, когда соглашения не будет».