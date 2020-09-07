 

Джокович извинился за поведение на US Open

07.09.2020, 9:15, Новости дня

Первая ракетка мира серб Новак Джокович извинился за неспортивное поведение на матче Открытого чемпионата США, также он заявил, что судья, в которую улетел его мяч, чувствует себя нормально.

«Вся эта ситуация опустошила и опечалила меня. Я справился о здоровье линейного судьи, и представители турнира сказали мне, что, слава богу, она чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что у нее из-за меня был такой стресс. Это произошло непреднамеренно. Все это так неправильно», – передает РИА «Новости» слова Джоковича.

«Касаемо дисквалификации, мне нужно это переосмыслить и провести работу в связи с моим разочарованием, а также извлечь урок для роста и развития меня как игрока и человека. Я приношу извинения участникам турнира US Open и всем, кого затронуло мое поведение», – подчеркнул спортсмен.

Джокович также выразил благодарность своей команде, семье и фанатам за поддержку.

Напомним, Джокович в воскресенье был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда Открытого чемпионата США с Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Джокович проиграл свою подачу, собираясь сесть, он, не глядя, ударил по мячу. В итоге мяч попал в линейного судью, которая вскрикнула и упала. Серб после инцидента не остался на послематчевую пресс-конференцию.



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