Пропавшие в Сочи дети оказались спортсменами из Твери

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07.09.2020, 9:15, Новости дня

Пропавшие в горах Краснодарского края восемь детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, сообщил представитель экстренных служб.

«Все восемь детей – ученики спортивной школы олимпийского резерва «Тверь», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, пропавшие в горах Адлерского района дети 2004-2011 года рождения.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что в горах в Сочи пропали трое взрослых и восемь детей.



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