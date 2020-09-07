В Украине выявили почти 2,2 тыс. новых случаев COVID-19
07.09.2020, 9:11, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2174 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне было зарегистрировано более 2,1 тыс. новых случаев заражения.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 138 068.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2877 (31 человек скончался за прошедшие 24 часа). 62 606 пациентов уже выздоровели (+379 за сутки). Продолжают болеть 72 585 пациентов.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (244), Львовской (186) и Тернопольской (165) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 4406;
Волынская область – 5883;
Днепропетровская область – 2767;
Донецкая область – 1630;
Житомирская область – 3746;
Закарпатская область – 8091;
Запорожская область – 1931;
Ивано-Франковская область – 10 348;
Киев – 15 276;
Киевская область – 6278;
Кировоградская область – 858;
Луганская область – 434;
Львовская область – 15 881;
Николаевская область – 1665;
Одесская область – 8525;
Полтавская область – 973;
Ровенская область – 9762;
Сумская область – 1963;
Тернопольская область – 7390;
Харьковская область – 10 972;
Херсонская область – 500;
Хмельницкая область – 3195;
Черкасская область – 1950;
Черновицкая область – 11 272;
Черниговская область – 2372.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 7 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 млн человек, умерло 882 тыс., выздоровело 18 млн.
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