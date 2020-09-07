В Украине выявили почти 2,2 тыс. новых случаев COVID-19

07.09.2020, 9:11, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2174 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне было зарегистрировано более 2,1 тыс. новых случаев заражения.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 138 068.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2877 (31 человек скончался за прошедшие 24 часа). 62 606 пациентов уже выздоровели (+379 за сутки). Продолжают болеть 72 585 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (244), Львовской (186) и Тернопольской (165) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4406;

Волынская область – 5883;

Днепропетровская область – 2767;

Донецкая область – 1630;

Житомирская область – 3746;

Закарпатская область – 8091;

Запорожская область – 1931;

Ивано-Франковская область – 10 348;

Киев – 15 276;

Киевская область – 6278;

Кировоградская область – 858;

Луганская область – 434;

Львовская область – 15 881;

Николаевская область – 1665;

Одесская область – 8525;

Полтавская область – 973;

Ровенская область – 9762;

Сумская область – 1963;

Тернопольская область – 7390;

Харьковская область – 10 972;

Херсонская область – 500;

Хмельницкая область – 3195;

Черкасская область – 1950;

Черновицкая область – 11 272;

Черниговская область – 2372.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 7 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 млн человек, умерло 882 тыс., выздоровело 18 млн.