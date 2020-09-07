Армия США решила провести стрельбы из РСЗО в Эстонии

07.09.2020, 8:48, Новости дня

Военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе проведут в начале недели боевые стрельбы из пусковой установки MLRS (Multiple Launch Rocket System, реактивная система залпового огня) на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапе, сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии.

По его информации, в понедельник 41-я бригада полевой артиллерии армии США в Европе представит систему MLRS и проведет показательные стрельбы из нее, передает ТАСС. В них также будут интегрированы упражнения по наводке и прицеливанию, указано в сообщении.

Посольство РФ в США ранее заявило, что Москва считает эти проводимые в Эстонии совместные с ВС США учения с применением реактивных систем залпового огня провокационными и крайне опасными для региональной стабильности. Как подчеркнули дипломаты, эти маневры проводятся в непосредственной близости от российских границ – в 110 км. РФ неоднократно предлагала США и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от «линии соприкосновения» РФ – НАТО, отметили в посольстве.