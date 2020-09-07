Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 27 млн человек

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07.09.2020, 7:59, Новости дня

К утру 7 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 003 973 человека (+130 тыс. человек за сутки).

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 882 062 человека (+3 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 056 984 человека.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 275 775. Из них умерло 188 937, излечилось – 2 315 995.

В Бразилии и Индии общее количество больных превысило 4 млн – 4 137 521 и 126 650 умерших, 4 113 811 и 70 626 погибших соответственно.

Четвертое место занимает Россия: 1 022 228 заболевших и 17 768 умерших. В Перу, Колумбии, ЮАР и Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 67 558) количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании, Аргентине и Чили заболело свыше 400 тыс. человек. В Иране, Великобритании, Франции, Бангладеш и Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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