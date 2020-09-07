Сутки на Донбассе. Один раненый, один погибший, боевики совершили две провокации в районе Шумов
07.09.2020, 7:59, Новости дня
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась, сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.
В штабе напомнили, что 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля.
“Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки [Донецкой области]. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб”, – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки боевики дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.
С начала новых суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется по всей линии разграничения, добавили в штабе.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/941706999655250
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.
Украина 6 сентября созывает экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.
Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.
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