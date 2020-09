«Гомофобия» полицейских лошадей в Британии рассмешила соцсети

07.09.2020

В Великобритании лошади конной полиции испугались флага ЛГБТ, нарисованного на асфальте, сообщают СМИ.

Видеозапись инцидента опубликована в интернете. Предположительно, он произошел в Шеффилде, где недавно состоялся гей-парад, передает РЕН ТВ.

Пользователи соцсетй насмешками отреагировали на случившееся. В частности, говорилось, что людям «надо поучиться многому у лошадей». А полицию назвали «настолько нетерпимой», что даже лошади у полицейских «гомофобны».

The police are so bigoted that even their horses are homophobic.#EqualityNotEquinity pic.twitter.com/uINQaeGPCH

— Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) September 6, 2020

