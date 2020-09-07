Грузия сообщила о начале совместных с США военных учений
07.09.2020, 5:08, Новости дня
В понедельник в Грузии начинаются ежегодные международные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»), информирует грузинское минобороны.
Также в учениях, которые пройдут под лозунгом «Сила в единстве», примут участие США, Великобритания, Франция и Польша. Всего будет задействовано свыше 2,7 тыс. военных. Учения продлятся до 18 сентября, передает РИА «Новости».
Учения проводятся для того, чтобы улучшить совместимость между военными Грузии, США и стран-партнеров. Также целью учений является укрепление стабильности в регионе Черного моря, заявили в ведомстве.
Кроме военных машин и артиллерийской техники ВС Грузии, в маневрах будут задействованы летательные аппараты и бронетехника США.
Напомним, в Грузию прибыл командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотье.
Членство в НАТО Грузии было обещано в апреле 2008 года, однако страна пока не получила «План действий» для вступления в Североатлантический альянс.
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