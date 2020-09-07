 

Грузия сообщила о начале совместных с США военных учений

07.09.2020, 5:08, Новости дня

В понедельник в Грузии начинаются ежегодные международные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»), информирует грузинское минобороны.

Также в учениях, которые пройдут под лозунгом «Сила в единстве», примут участие США, Великобритания, Франция и Польша. Всего будет задействовано свыше 2,7 тыс. военных. Учения продлятся до 18 сентября, передает РИА «Новости».

Учения проводятся для того, чтобы улучшить совместимость между военными Грузии, США и стран-партнеров. Также целью учений является укрепление стабильности в регионе Черного моря, заявили в ведомстве. 

Кроме военных машин и артиллерийской техники ВС Грузии, в маневрах будут задействованы летательные аппараты и бронетехника США.

Напомним, в Грузию прибыл командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотье.

Членство в НАТО Грузии было обещано в апреле 2008 года, однако страна пока не получила «План действий» для вступления в Североатлантический альянс.



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