 

В ЕС сказали, что нужно Белоруссии

07.09.2020, 4:48, Новости дня

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель восхитился массовыми демонстрациями в Белоруссии.

Боррель в Twitter назвал акции протеста «впечатляющими». По его словам, демонстрации, которые проходят «несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны властей», показали «решимость» народа Белоруссии «добиваться своих свобод, прав и демократии».

Глава дипломатии ЕС считает, что стране нужен «инклюзивный национальный диалог».

Напомним, Боррель рассказал о готовящемся санкционном списке из 20 человек. ЕС решил не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список. 



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