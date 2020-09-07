Россия сделала ставку на «зерновую дипломатию» и не прогадала

07.09.2020, 4:32, Новости дня

Россия 20 лет назад производила лишь 30 миллионов тонн зерна, но, по прогнозам экспертов, через пять лет эта цифра может вырасти до 100 миллионов тонн. Так она не только покрывает потребности населения, но и больше половины урожая поставляет на экспорт. А как важнейший поставщик зерна она получает и привилегированное положение в международных отношениях, пишет Le Figaro.

ООН волнует вопрос, не останется ли Ливан после недавнего взрыва в порту без достаточного пропитания. Тогда были уничтожены огромные запасы зерна — 120 тыс. тонн. Сразу после этого Франция мобилизовалась и отослала в Бейрут большое количество зерна и муки. Но Ливану нужно больше, поэтому сейчас он стал привлекательным покупателем для мировых экспортёров зерновых. В частности, России, которая уже наполовину удовлетворяет потребности Ливана в импорте. В целом, РФ расширяет своё влияние на Средиземноморье, пишет Le Figaro, через «зерновую дипломатию».

Как отмечает автор статьи, Москва уже много лет занимает важнейшее место на рынке зерна. И выйдя в Средиземноморье, она стала необходимым партнёром для стран, которые испытывают структурный дефицит в нём. Из 180 миллионов тонн, которые каждый год экспортируются в мире, почти четверть поступает из России. Так что на данный момент РФ — номер один в экспорте зерна.

Выйти на эту позицию она смогла, благодаря своим большим просторам: 27 миллионов гектар заняты зерновыми. В 2000-х годах Путин решил сделать ставку на эту сферу. В частности, он модернизировал логистику в черноморских портах. Так что за последние 20 лет от 30 миллионов тонн выращиваемого зерна РФ дошла до более 50 миллионов тонн, и эта цифра в хороший год способна доходить до 80 миллионов тонн. В результате РФ удаётся не только удовлетворять спрос внутри страны, но и на экспорт поставлять 50-60%. В итоге в год РФ такой экспорт приносит около $10 млрд.

И в поисках покупателей РФ не пришлось долго блуждать. Она нашла их на юге Средиземноморского региона. Треть всего экспорта зерна в мире идёт в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Постепенно РФ завоёвывает этот рынок. Она быстро стала для этих стран важнейшим партнёром, который также вкладывается и в инфраструктуру.

Такая позиция ведёт к установлению привилегированных отношений со странами Магриба. Египет также 20 лет назад совсем не покупал зерно у России, а сейчас из РФ приходит три четверти всего его импортного зерна. В 2010 году у РФ случился неурожай, она временно заблокировала экспорт зерна, и в Египте случился кризис, цены на муку и хлеб взлетели.

Марокко основную часть зерна покупает у Франции, но обращается и к России. Так что когда в 2017 году Дмитрий Медведев посетил с визитом Алжир и Марокко, на переговорах вопросы зерна соседствовали с поставками вооружений и обеспечением безопасности.

Впрочем, чтобы занять такую позицию, РФ пришлось побороть уже признанных игроков в регионе, например, скинуть с трона США. Франции удалось устоять, но она экспортирует по 20 миллионов тонн зерна в год, так что с Россией ей сложно тягаться. По словам экспертов, сегодня не существует ни одной другой страны в мире, которая могла бы бросить тень на первенство РФ в этом вопросе.

Тем более что российские власти продолжают вкладывать деньги в развитие своих способностей. Москва модернизирует транспортные пути вокруг Чёрного моря, инвестирует в научные исследования в сельском хозяйстве. А потепление климата может пойти в данном вопросе РФ на руку. Так, производительность земель в Сибири может стать выше.

Так что, по мнению экспертов, через пять лет РФ может производить и по 100 миллионов тонн зерна в год. Поэтому РФ ищет новые рынки сбыта: в частности, обращается к Экваториальной Африке, к Судану, Нигерии. Следом в её прицеле Катар и Саудовская Аравия, пишет Le Figaro.