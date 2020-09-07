 

Прививку от COVID-19 передумали делать более 10% жителей США

07.09.2020, 4:08, Новости дня

В США сократилось число граждан, которые собираются делать прививку от COVID-19, свидетельствует опрос, проведенный YouGov и CBS.

Примерно 21% избирателей в США хотят сделать прививку как можно скорее, если она будет бесплатной. В июле таких было около 32%, передает ТАСС.

58% участников сентябрьского опроса заявили, что сначала подождут и посмотрят, что произойдет с теми, кто уже сделал прививку.

Если вакцину изготовят в 2020 году, 35% респондентов сочтут ее крупным достижением. 65% заявили, что посчитают такую вакцину изготовленной в спешке и без должных клинических испытаний.

Опрос проводился со 2 по 4 сентября, в нем приняли участие около 2,5 тыс. зарегистрированных избирателей по всей стране.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп не исключил появления американской вакцины от коронавируса в октябре. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис призвала не доверять заявлениям Трампа о создании в США безопасной вакцины.



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