Американский эксперт – Америке незачем тягаться с Россией в Сирии — проще вывести войска

07.09.2020, 3:10, Новости дня

Сохранение американского военного присутствия в Сирии, чреватое столкновениями с Россией и сопутствующими жертвами, противоречит стратегическим интересам США, пишет в своей статье для Business Insider специалист по международным отношениям Кристофер Мотт. По его мнению, выведя войска из Сирии, США практически ничего не потеряют, однако значительно укрепят своё международное положение, а также помогут стабилизировать регион.



Reuters

Не так давно в Сирии четыре американских военнослужащих получили травмы в ходе своеобразной международной гонки с участием российских войск. «Подобные инциденты выводят на передний план вопрос, не обращать внимания на который становится опасно: А что американские войска вообще делают в Сирии?» — пишет в своей статье для Business Insider специалист по международным отношениям Кристофер Мотт.

На протяжении почти десяти лет Вашингтон и его союзники пытались свергнуть правительство в Дамаске. Однако самым большим их достижением на данный момент, по-видимому, остаётся расширение гражданской войны и введение губительного санкционного режима, который в свою очередь, закладывает основу для возникновения хаоса — манны небесной для разномастных радикалов.

При этом, как подчёркивает автор, частичную оккупацию сирийской территории нельзя оправдать плачевным состоянием отношений между Вашингтоном и Москвой. «Даже если кто-то и считает, что конкуренция с Россией в рамках великодержавного соперничества играет большую роль, то присутствие США в Сирии противоречит этой цели, так как там нет никаких призов, за которые стоило бы драться с русскими», — отмечает Мотт.

Незначительное военное присутствие США служит сдерживанию, но ставит под угрозу жизни американских военных. И всё это ради того, что сохранить за собой отдалённые районы Сирии в качестве некоей разменной монеты для заключения большой сделки — которой явно не предвидется в ближайшем будущем. При этом эти подразделения слишком малы для выполнения сколько-нибудь значимой военной цели, но ведут себя слишком активно, чтобы их можно было назвать миротворцами.

Угроза того, что американские войска втянутся в очередной раунд боевых действий на севере Сирии, весьма реальна. Кроме того, вполне возможно, что американские войска будут сражаться вместе с Турцией — страной, которая зарекомендовала себя как ненадёжный партнёр.

«И какова стратегическая выгода США от их рискованного присутствия в Сирии?» — задаётся вопросом эксперт. Американские войска появились в Сирии ради борьбы против «ИГ»*, однако халифат уже уничтожен, в то время как его сторонники, которых разбросало по всему миру, уже не обладают той инфраструктурой и организацией, которая и делала группировку настолько серьёзной угрозой.

«На данный момент лучший шанс на уничтожение остатков «ИГ» — это окончание сирийской гражданской войны, чему присутствие США совсем не способствует, так как оно мешает Дамаску в объединении страны. Даже если не брать в расчёт военный фактор, ужесточение санкций в отношении Сирии препятствует усилиям по восстановлению государства», — подчёркивает Мотт.

Необходимость присутствия США в Восточной Сирии вызывает серьёзные вопросы. Сохранение там военного контингента ради доступа к нефтяным месторождениям — размеры которых не слишком впечатляют — явно того не стоит.

«Положение США на мировой арене было бы устойчивей без всех этих военных миссий с высоким риском, но малой наградой. Способность Америки адаптировать свою большую стратегию под меняющиеся условия будет выше, если она не даст своим войскам вляпаться в болото, которое располагается на значительном удалении от жизненно важных национальных интересов страны, — подытоживает Кристофер Мотт. — Войска США следует немедленно вывести из Сирии, пока неожиданная, но предсказуемая катастрофа не исказит видение перспективы у американских политиков, что приведёт к тому, что мы ещё глубже увязнем в нежелательных интервенциях».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.