Помпео встретился с премьер-министром Косово

07.09.2020, 2:53, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Вашингтоне с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти, сообщил вечером в субботу Госдепартамент.

Как отмечается в заявлении, с которым выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, госсекретарь вновь подтвердил поддержку Косово со стороны США, а также поддержал продолжающиеся переговоры между Косово и Сербией, направленные на полномасштабную нормализацию двусторонних отношений, в основе которой должно лежать взаимное признание.

В документе отмечается необходимость продолжения имплементации соглашений о воздушном, железнодорожном и автомобильном сообщении, в работе над которыми участвовал спецпредставитель президента США Ричард Гренелл.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Помпео призвал Косово к укреплению верховенства закона и борьбе с коррупцией.

В документе также отмечается, что госсекретарь США и премьер-министр Косово обсудили усилия Косово по борьбе с пандемией COVID-19 и приверженность этой страны экономическому развитию и созданию новых рабочих мест.