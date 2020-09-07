 

Помпео встретился с премьер-министром Косово

07.09.2020, 2:53, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Вашингтоне с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти, сообщил вечером в субботу Госдепартамент.

Как отмечается в заявлении, с которым выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, госсекретарь вновь подтвердил поддержку Косово со стороны США, а также поддержал продолжающиеся переговоры между Косово и Сербией, направленные на полномасштабную нормализацию двусторонних отношений, в основе которой должно лежать взаимное признание.

В документе отмечается необходимость продолжения имплементации соглашений о воздушном, железнодорожном и автомобильном сообщении, в работе над которыми участвовал спецпредставитель президента США Ричард Гренелл.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Помпео призвал Косово к укреплению верховенства закона и борьбе с коррупцией.

В документе также отмечается, что госсекретарь США и премьер-министр Косово обсудили усилия Косово по борьбе с пандемией COVID-19 и приверженность этой страны экономическому развитию и созданию новых рабочих мест.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Путин дал поручение о ликвидации вреда экологии в Усолье-Сибирском

18.08 / Правительства Украины и Израиля призвали хасидов воздержаться от посещения Умани на Рош а-Шана

19.08 / Глава Евросовета заявил, кто должен решать будущее Белоруссии

16.07 / В Евросоюзе ожидают, что Россия примет ответственность за авиакатастрофу рейса MH17

20.08 / Экс-разведчик КГБ Швец: Накануне отравления Навальный посетил Новосибирск, где находится центр “Вектор”, в котором велись работы над COVID-19

06.07 / Украина готова судиться с Ираном из-за сбитого самолета, умер Эннио Морриконе. Главное за день

25.08 / “Методы ж “товарищей чекистов”… Медичи завидуют поди”. Шнуров высказался об отравлении Навального

10.08 / В Офисе президента Украины опасаются, что от COVID-19 будут умирать до 50 человек в день

06.07 / Камера запечатлела момент ДТП с водителем в бессознательном состоянии в Москве

21.08 / Боевики на Донбассе за сутки совершили две провокации – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска