Помпео встретился с премьер-министром Косово
07.09.2020, 2:53, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Вашингтоне с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти, сообщил вечером в субботу Госдепартамент.
Как отмечается в заявлении, с которым выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, госсекретарь вновь подтвердил поддержку Косово со стороны США, а также поддержал продолжающиеся переговоры между Косово и Сербией, направленные на полномасштабную нормализацию двусторонних отношений, в основе которой должно лежать взаимное признание.
В документе отмечается необходимость продолжения имплементации соглашений о воздушном, железнодорожном и автомобильном сообщении, в работе над которыми участвовал спецпредставитель президента США Ричард Гренелл.
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Помпео призвал Косово к укреплению верховенства закона и борьбе с коррупцией.
В документе также отмечается, что госсекретарь США и премьер-министр Косово обсудили усилия Косово по борьбе с пандемией COVID-19 и приверженность этой страны экономическому развитию и созданию новых рабочих мест.
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