 

Британия отказалась поступиться независимостью ради торговой сделки с ЕС

07.09.2020, 1:48, Новости дня

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал крайний срок для достижения соглашения о свободной торговле с ЕС.

Джонсон считает, что «есть еще соглашение, которого можно достичь». Он указал на «разумное предложение» Лондона «о стандартном соглашении о свободной торговле». Премьер отметил, что такие соглашения у ЕС есть с «Канадой и со многими другими странами».

При этом Джонсон подчеркнул, что британская сторона «не может поступиться тем, что лежит в основе независимости государства, и не будет этого делать», передает ТАСС.

По его словам, Лондон готов торговать с ЕС и на менее выгодных для себя условиях: «Тогда у нас будет торговое соглашение с ЕС, как у Австралии. Я хочу абсолютно ясно заявить, как мы и говорили с самого начала, что для Великобритании это будет хорошим результатом».

Джонсон заверил, что у британцев «будет полный контроль» над своими «законами, правилами, рыбопромысловыми районами», а также «свобода заключать торговые сделки с любой страной в мире».

По его словам, страна «будет в высшей степени процветать» и сохранит добрососедские отношения с ЕС. Лондон готов «найти разумные решения по таким практическим вопросам, как авиаперелеты, грузовые автоперевозки или научное сотрудничество».

Решающий этап переговоров Лондона и Брюсселя стартует 8 сентября.

15 октября (дата саммита ЕС) Джонсон обозначил как крайний срок для достижения сделки. По его словам, «нет смысла думать о сроках позже этой даты». Джонсон считает, что не будет «соглашения о свободной торговле», если не договориться до 15 октября. В таком случае придется «принять это и двигаться дальше», сказал он.

Напомним, Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. В Лондоне обвиняют ЕС в чрезмерных и смехотворных условиях соглашения о свободной торговле.



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