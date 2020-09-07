 

Патриарх Кирилл объяснил назначение нового главы Белорусской церкви

07.09.2020, 1:48, Новости дня

Во главе Белорусской церкви нужен человек, родившийся в Белоруссии, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На встрече в Москве с архиереями Белорусского экзархата Русской православной церкви патриарх Кирилл отметил, что в Белоруссии нет «тех опасных процессов, которые привели к страшному расколу на Украине», где «религиозный фактор вместо фактора объединения стал фактором разделения». Патриарх подчеркнул, что важно не допустить повторения такой ситуации в Белоруссии.

Он прокомментировал назначение патриаршим экзархом всея Беларуси епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко), которого на литургии в храме Христа Спасителя возвел в сан митрополита Минского и Заславского, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл указал, что в Белоруссии возросло политическое значение национального фактора, поэтому во главе Белорусской церкви необходим «человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде». Как сообщил патриарх Московский и всея Руси, в нем даже «те, кто стремится в нашей церкви увидеть нечто инородное», должны «видеть человека – плоть от плоти своего народа».

Напомним, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что Священный синод принял решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви после того, как прежний митрополит Минский и Заславский Павел сам обратился с соответствующим прошением. Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи

07.07 / Сенаторы США потребовали объяснить продолжение участия Турции в создании F-35

01.07 / Starbucks опроверг открытие заведений в Киеве

06.07 / Новый препарат от ВИЧ успешно прошел клинические испытания

30.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

27.06 / Глава девелоперской компании найден мертвым в офисе в Москве

11.07 / «Ещё один удар» по отношениям — Россия отреагировала на иск Нидерландов из-за MH17

03.08 / Минпромторг поделился планами внедрения 6G

05.08 / Италия заинтересовалась покупкой острова сыном украинского олигарха

18.08 / Украинская пресса: операцию по задержанию «вагнеровцев» провалили из-за утечки информации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска