Патриарх Кирилл объяснил назначение нового главы Белорусской церкви

07.09.2020, 1:48, Новости дня

Во главе Белорусской церкви нужен человек, родившийся в Белоруссии, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На встрече в Москве с архиереями Белорусского экзархата Русской православной церкви патриарх Кирилл отметил, что в Белоруссии нет «тех опасных процессов, которые привели к страшному расколу на Украине», где «религиозный фактор вместо фактора объединения стал фактором разделения». Патриарх подчеркнул, что важно не допустить повторения такой ситуации в Белоруссии.

Он прокомментировал назначение патриаршим экзархом всея Беларуси епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко), которого на литургии в храме Христа Спасителя возвел в сан митрополита Минского и Заславского, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл указал, что в Белоруссии возросло политическое значение национального фактора, поэтому во главе Белорусской церкви необходим «человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде». Как сообщил патриарх Московский и всея Руси, в нем даже «те, кто стремится в нашей церкви увидеть нечто инородное», должны «видеть человека – плоть от плоти своего народа».

Напомним, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что Священный синод принял решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви после того, как прежний митрополит Минский и Заславский Павел сам обратился с соответствующим прошением. Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.