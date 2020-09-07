 

Калифорния: туристов, попавших в ловушку из-за пожара, эвакуировали на вертолете

07.09.2020, 1:25, Новости дня

Более 200 участников палаточного лагеря в Калифорнии было эвакуировано на военном вертолете. Ранее сообщалось, что среди туристов было два человека, серьезно пострадавших от одного из трех стремительно распространяющихся природных пожаров, которые вынудили людей бежать в условиях изнуряющей жары, когда температура во многих районах штата составила около 40 градусов.

Из-за пожара отдыхающие на водохранилище в Национальном лесу Сьерра оказались в ловушке. Пожарный департамент города Фресно сообщил, что два человека серьезно пострадали, 10 получили травмы средней тяжести, а остальные – незначительные травмы или не пострадали вовсе.

«Авиация продолжит спасательные операции, – сообщил департамент. – Неизвестно, сколько вылетов еще понадобится».

Пожар в районе Шейвер-Лейк охватил территорию в 145 квадратных километров, создав угрозу для единственной дороги, ведущей к площадке для палаточного лагеря, сообщил представитель Национального леса Сьерра Дэн Тьюн. Огонь угрожает по крайней мере 2 тысячам объектам на территории в 467 километрах к северу от Лос-Анджелеса, где температура воздуха достигла 47 градусов.

Департамент шерифа округа Мадера сообщил в «Твиттере» в субботу, что около 150 человек находилось у стапеля в палаточном лагере. Десять из них получили травмы.

«Теперь все они находятся в безопасности», – сообщил департамент.



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