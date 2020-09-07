Президент Сербии упрекнул представителя МИД РФ в примитивизме и вульгарности

07.09.2020, 1:25, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье обвинил Москву в том, что в атаках на него она опустилась до «примитивизма и вульгарности». Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила его с актрисой Шэрон Стоун в откровенной сцене из фильма.

Сербия является ближайшим союзником Москвы на Балканах, но президент Вучич уже давно раздражает Россию, так как стремится наладить более тесные отношения с Западом.

Несколько дней назад он сделал шаг в этом направлении, подписав соглашение об улучшении отношений с Косово, объявившем в 2008 году о своей независимости от Сербии. Ни Белград, ни Москва эту независимость не признали.

Церемония подписания соглашения об улучшении отношений между Косово и Сербией состоялась в Белом доме.

Захарова опубликовала в Facebook фотографию Вучича на церемонии рядом с кадром из фильма 1992 года «Основной инстинкт» со Стоун. Речь идет о сцене допроса в полиции, где героиня Стоун сидит со скрещенными ногами.

«Если Вас позвали в [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», – написала Захарова.

В комментариях во время визита в Брюссель Вучич сказал: «Мария Захарова, в основном, говорит о себе, примитивизм и вульгарность, которые она демонстрирует, также говорят о ней и о тех, кто ее туда поставил».

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил: «Сегодня враги Сербии и России восхищаются мелкой злостью Захаровой».

В воскресенье Захарова дополнила свой пост, добавив извинения и заявив, что он был неверно истолкован.

Вучич разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в воскресенье Москва и Белград.