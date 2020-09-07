 

Варфоломей сравнил превращение Айя-Софии в мечеть с погромом

07.09.2020, 1:08, Новости дня

Константинопольский патриарх Варфоломей осудил превращение храма Святой Софии и монастыря Хора в Стамбуле в мечети.

Он сравнил нынешние действия турецких властей с погромом греков в Стамбуле в 1955 году и закрытием в 1971 году богословской школы в Халки, передает РИА «Новости».

Патриарх выступил в церемониальном зале школы по случаю хиротонии одного из священников. Константинопольский патриарх заявил: «Даже если она не работает, для нас это всегда богословская школа Халки». 

По его словам, в 1955 году «варварство разрушило дома, магазины, церкви, законопослушных и невинных людей», даже «их кладбища были осквернены, и толпа не уважала мертвецов», не было ни капли культуры, ни капли чувств.

Комментируя превращение храма Святой Софии и монастыря Хора в мечети, патриарх сказал: «Как будто в городе не хватает мечетей, как будто возникла потребность в большем количестве мест поклонения верующих преобладающей здесь религии».

«Правители поспешили принять эти решения и действия, которые оскорбляют нас, оскорбляют нашу идентичность, нашу историю, нашу культуру. И мы терпим и молимся», – сказал он.

10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть. Также суд Турции аннулировал решение от 1945 года о превращении монастыря Хора/мечети Карие в Стамбуле в музей.



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