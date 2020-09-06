Глава МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым

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06.09.2020, 23:48, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в связи с убийством украинского силовика в Донбассе запросил срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кулеба сообщил в Facebook, что «инициировал срочный разговор» с главой внешнеполитического ведомства РФ для обсуждения «ситуации и пути выхода из нее».

Кроме того, украинская сторона «немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения» перемирия. Киев проинформировал об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине.

Кулеба обвинил ополченцев в «провокации» и «попытке сорвать режим прекращения огня». Он подчеркнул, что Киев «выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня». 

По словам украинского министра, «путь к миру и деоккупации территорий тернист», но начинается «тогда, когда молчит оружие».

Напомним, штаб силовой операции Киева в Донбассе заявил о гибели в районе Причепиловки украинского военного в результате обстрела со стороны ополченцев. В ЛНР сообщили, что военнослужащий вооруженных сил Украины стал жертвой перестрелки между украинскими силовиками. В ЛНР подчеркнули, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «не фиксируют» нарушений перемирия со стороны Луганска.



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